Госдепартамент США обвинил ООН в несправедливом отношении к Израилю

Организация Объединенных Наций выпустила отчет комиссию, в котором обвинила Израиль в продолжающемся конфликте с палестинскими арабами. Государственный департамент США негативно отреагировал на него.

Во вторник Государственный департамент США отреагировал на первоначальный отчет весьма спорной Комиссии ООН по расследованию, в которой утверждалось, что в конфликте с палестинцами в значительной степени виноват Израиль. В США заявили, что «ИСП в ее нынешнем виде является продолжение давней модели несправедливого выделения Израиля».

«Как мы неоднократно заявляли, мы решительно выступаем против нечетко определенного характера Комиссии по расследованию (ИСП) Совета по правам человека (СПЧ) ООН по ситуации в Израиле, в Иудее и Самарии и в Газе, которая представляет собой однобокий, предвзятый подход, который никак не способствует достижению мира», — сказал Нед Прайс, официальный представитель Госдепартамента.

Далее Прайс сказал, что Израиль является единственной страной, в отношении которой в повестке дня СПЧ стоит постоянный пункт , «и ему уделяется непропорциональное внимание в СПЧ по сравнению с ситуациями с правами человека в других странах мира».

Прайс в своем заявлении также сказал, что Соединенные Штаты «по-прежнему глубоко привержены содействию достижению мира как для израильтян, так и для палестинцев и будут поддерживать действия в ООН, которые объединяют стороны для продвижения перспектив мира».

Ранее Курсор передавал, что резервисты ЦАХАЛа переоденутся террористами ХАМАС в знак протеста против расследования СПЧ ООН.