Борис Джонсон назвал Путина военным преступником

Министры Великобритании предупреждают, что Путин, его приближенные и командиры могут предстать перед Международным уголовным судом в Гааге, который уже начал расследование вторжения.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал президента России Владимира Путина военным преступником и призвал ООН единогласно осудить его вторжение в Украину.

Джонсон носит значок с изображением флага Великобритании и Украины, а многие депутаты носят украинскую одежду синего и желтого цветов.

«То, что мы уже видели со стороны режима Владимира Путина, использование боеприпасов, которые они уже сбрасывают на невинных гражданских лиц, на мой взгляд, уже полностью квалифицируется как военное преступление», — говорит Джонсон.

В преддверии голосования на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке Джонсон добавляет: «Мы призываем все страны присоединиться к нам, чтобы осудить Россию и потребовать, чтобы Путин развернул свои танки».

Курсор ранее писал, что акции крупнейшего инвестбанка России упали на 95 процентов на Лондонской фондовой бирже. В прошлогоднем списке крупнейших листинговых компаний мира Forbes поставил Сбербанк на 51-е место, и это самая высокая позиция из всех российских компаний.

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