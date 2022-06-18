Борис Джонсон: Украине надо помогать, даже если устали

«Когда наступает усталость от Украины, очень важно показать, что мы с ними в долгосрочной перспективе и предоставим им необходимую стратегическую поддержку», — сказал британский премьер-министр.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что важно, чтобы Лондон продолжал поддерживать Киев в долгосрочной перспективе, добавив, что мир «может устать от Украины».

«Русские продвигаются в Украине дюйм за дюймом, поэтому нам жизненно необходимо показать, что мы знаем правду, которая заключается в том, что Украина может и будет побеждать. Когда наступает усталость от Украины, очень важно показать, что мы с ними в долгосрочной перспективе и предоставим им необходимую стратегическую поддержку», — сказал британский премьер-министр.

В пятницу в Украину с необъявленным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В результате переговоров Джонсон предложил Владимиру Зеленскому организовать масштабную программу подготовки украинской армии на территории Великобритании.

Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

Курсор сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!