Британия рассматривает возможность переноса посольства в Израиле в Иерусалим

После встречи премьер-министра Яири Лапида с главой правительства Великой Британии Лиз Трасс ее пресс-секретарь подтвердил, что вопрос переноса посольства в Израиле в Иерусалим поднимался в разговоре между ними.

Встреча двух лидеров произошла в Нью-Йорке в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. Трасс высказалась за открытие посольства, когда она была министром иностранных дел в правительстве Бориса Джонсона.

Об этом сообщает 22 сентября Telegraph.

Согласно отчету, она сказала Лапиду, что «понимает важность вопроса и его деликатность». Представители окружения премьер-министра выразили удовлетворение заявлением, отметили, что Лапид поднимал этот вопрос перед своим британским коллегой около двух месяцев назад.

Также на встрече Лапид выразил свои глубокие соболезнования, свои и народа Израиля, в связи со смертью королевы Елизаветы II. Он поздравил премьер-министра Великобритании с ее избранием и выразил уверенность, что под ее руководством отношения между двумя странами будут на новой высоте в ряде областей, с акцентом на области экономики и инноваций, а также безопасности.

Лапид подчеркнул необходимость избегать дальнейших компромиссов с Ираном. Израиль рассчитывает на продвижение более долгосрочного и прочного соглашения, которое будет учитывать весь спектр угроз, исходящих от Ирана. Лидеры также обсудили дальнейшее ужесточение двусторонних отношений между странами и поручили своим командам очень быстро продвигать переговоры по соглашению о свободной торговле.

Напомним, что после переноса американского посольства в Иерусалим в 2018 году Гватемала, Косово и Гондурас также начали работу посольств в городе. Великобритания также может последовать их примеру.

Ранее «Курсор» сообщал, что американское посольство в Иерусалиме столкнулось со сложностями при переезде в новое здание из-за споров по поводу выделенного участка.