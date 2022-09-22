Британия рассматривает возможность переноса посольства в Израиле в Иерусалим

Встреча двух лидеров произошла в Нью-Йорке в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. Трасс высказалась за открытие посольства, когда она была министром иностранных дел в правительстве Бориса Джонсона.
Об этом сообщает 22 сентября Telegraph.
Согласно отчету, она сказала Лапиду, что «понимает важность вопроса и его деликатность». Представители окружения премьер-министра выразили удовлетворение заявлением, отметили, что Лапид поднимал этот вопрос перед своим британским коллегой около двух месяцев назад.
Также на встрече Лапид выразил свои глубокие соболезнования, свои и народа Израиля, в связи со смертью королевы Елизаветы II. Он поздравил премьер-министра Великобритании с ее избранием и выразил уверенность, что под ее руководством отношения между двумя странами будут на новой высоте в ряде областей, с акцентом на области экономики и инноваций, а также безопасности.
Лапид подчеркнул необходимость избегать дальнейших компромиссов с Ираном. Израиль рассчитывает на продвижение более долгосрочного и прочного соглашения, которое будет учитывать весь спектр угроз, исходящих от Ирана. Лидеры также обсудили дальнейшее ужесточение двусторонних отношений между странами и поручили своим командам очень быстро продвигать переговоры по соглашению о свободной торговле.
Напомним, что после переноса американского посольства в Иерусалим в 2018 году Гватемала, Косово и Гондурас также начали работу посольств в городе. Великобритания также может последовать их примеру.
Ранее «Курсор» сообщал, что американское посольство в Иерусалиме столкнулось со сложностями при переезде в новое здание из-за споров по поводу выделенного участка.