Наступление войск рф* вокруг Бахмута, несмотря на значительные потери россиян, может указывать на то, что взятие Бахмута стало, прежде всего, символической политической целью для россии.

Об этом говорится в сводке, опубликованной в субботу Министерством обороны Великобритании в Твиттере.

По их данным, российские войска продолжают сосредоточивать значительную часть своих общих военных ресурсов и огневой мощи на участке укрепленной линии фронта протяженностью примерно 15 км вокруг города Бахмут в Донецкой области, вероятно, пытаясь окружить город тактическим продвижением на север и юг.

Как отмечается, в последние дни россия, вероятно, добилась небольших успехов на южной оси этого наступления, где она стремится укрепить ограниченные плацдармы к западу от болотистой местности вокруг реки Бахмутка.

В британской разведке отмечают, что с начала августа 2022 года россия отдает преимущество Бахмуту как основной цели своего наступления, несмотря на то, что захват города будет иметь ограниченную оперативную ценность, хотя потенциально и позволит россии угрожать большим городам – Краматорску и Славянску.

«Курсор» сообщал, что Европарламент принял резолюцию, объявляющую рф государством-спонсором терроризма.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!