Британская рзведка рассказала, почему наступление рф в Украине застопорилось

Наступление войск рф в Украине застопорилось из-за плохого выполнения задач их военными и ожесточенного сопротивления украинцев. Ни о каком жесте доброй воли или стараниях генералов рф сохранить жизни мирных людей, как это пытаются подать в россии, не может быть и речи.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Твиттере.

Ранее министр обороны россии сергей шойгу заявил на заседании Шанхайской организации сотрудничества, что россия намеренно замедляет темпы своей военной кампании в Украине, руководствуясь необходимостью уменьшить количество жертв среди гражданского населения. Это почти наверняка умышленная дезинформация, говорят в британской разведке.

Наступление россии застопорилось только потому, что продвигаться дальше они просто не в состоянии. Действующие в Украине войска неоднократно срывали выполнение поставленных им задач, заявили в ведомстве.

В Минобороны Британии добавили, что очень вероятно, что шойгу и президент путин уволили уже по меньшей мере шестерых генералов за то, что российские войска продвигались не достаточно быстро.

Также «Курсор» сообщал, что в Кремле продолжают искать преемника путину: возможны два сценария. Пострадавшие от западных санкций представители российской элиты рассматривают кандидатуры для возможной замены российского диктатора, который принес стране статус изгоя и критично подорвал экономику.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!