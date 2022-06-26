Британский принц Чарльз получил чемоданы с миллионами евро от политика из Катара

2,6 миллиона фунтов стерлингов были получены британским наследником от бывшего премьер-министра Катара в 2015 году. Средства были пожертвованы в благотворительную организацию.

Принц Чарльз, наследник трона Великобритании, был замечен при получении «мешков» с миллионами евро от высокопоставленного катарского политика.

Об этом сообщило издание Guardian.

Чарльз, принц Уэльский, получил наличные деньги в размере 2,6 млн фунтов стерлингов от шейха Хамада бин Джасима бин Джабера Аль Тани вначале в чемодане, а в другой раз в дорожной сумке. Встречи с бывшим премьер-министром Катара проходили в Кларенс-хаусе, официальной резиденции принца в Лондоне.

Чемоданы с наличными были переданы двум помощникам Чарльза, которые, как сообщается, вручную пересчитали деньги.

Представитель принца, комментируя получение крупных сумм, пояснил, что деньги, переданные во время встреч в 2015 году, были «немедленно переданы одной из благотворительных организаций принца, которая выполнила соответствующие обязательства и заверила нас, что все правильные процессы были соблюдены». Деньги были перечислены на счета Благотворительного фонда принца Уэльского.

Председатель попечительского совета благотворительной организации подтвердил получение в 2015 году крупного пожертвования наличными «по желанию донора».

Шейх Хамад — один из богатейших людей в мире, и в прошлом он сделал огромные инвестиции в Лондоне. Считается, что его отношения с принцем Чарльзом длятся более двадцати лет.

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