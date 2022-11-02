Британский специалист рассказал о борьбе двух личностей в голове путина Британский специалист рассказал о бор

Президент россии* владимир путин постоянно балансирует между своим сдержанным прошлым в КГБ и эмоциональным путиным, в которого он постепенно превращается.

Об этом сказал известный британский специалист по россии, старший сотрудник Эстонского Института внешней политики Джеймс Шерр во время онлайн-дискуссии Киевского форума по вопросам безопасности.

Шер отметил, что существует, наверное, три путина, и двое из них сражаются друг с другом. Первый путин – это тот, о котором говорит Алексей Навальный. Это – криминальный путин, который распространил криминалитет по всей системе управления страны, сказал Шерр.

Второй путин – это путин из КГБ, который ранее угрожал Западу. Но это, наверное, самый мирный путин. Потому что хотя КГБ занималось двойной моралью, изменами, всяческими грубостями, он, как структура, был холодный, практичный, сдержанный. По мнению британского специалиста по россии, третий путин — самый опасный. «Потому что он эмоционален, там злость, паранойя, ненависть. Это длится уже долго», – сказал он.

По его словам, сейчас происходит борьба между рациональным путиным из КГБ и эмоциональным путиным, и эта борьба между ними будет интенсифицироваться.

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!