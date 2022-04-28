Бывший иранский чиновник: ядерная программа Ирана с самого начала была военной

Признание бывшим председателем парламента Али Мотаххари того, что ядерная программа Ирана с самого начала носила военный характер, вызвало переполох в Иране и отражает разногласия внутри военно-религиозного руководства Ирана по поводу разработки и использования ядерного оружия.

Али Мотаххари — сын аятоллы Мортезы Мотаххари, одного из основателей Исламской Республики Иран и идеолога, который был близок к Али Хомейни и возглавлял Революционный совет во время начала Исламской революции. Он также является шурином Али Лариджани, который в течение 12 лет был председателем иранского парламента и ярым критиком бывшего президента Ахмадинежада.

24 апреля 2022 года в интервью Ассоциации студенческих корреспондентов Ирана (ISCA) Мотохари заявил, что, вопреки утверждениям иранского режима, Тегеран с самого начала своей ядерной программы стремился к созданию ядерного оружия, изменив эту политику лишь на более позднем этапе.

«В самом начале, когда мы запустили ядерную программу, нашей целью была разработка бомбы и повышение нашей силы сдерживания», — сказал он.

Цель достижения ядерного сдерживания имеет исламскую религиозную основу, сказал он и процитировал Коран (сура «Анфаль»): «И приготовьте против них все, на что вы способны из силы и боевых коней, которыми вы сможете устрашить врага Аллаха и вашего врага».