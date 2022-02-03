Бывший министр общественной безопасности: Тюремной службе трудно говорить правду

Давая показания перед комиссией, расследующей побег заключенных из тюрьмы Гильбоа в прошлом году, депутат Кнессета Амир Охана заявил, что многие высокопоставленные офицеры боятся проявлять инициативу.

Бывший министр общественной безопасности Амир Охана заявил, что у Израильской тюремной службы есть организационные проблемы с тем, чтобы говорить правду. Об этом он заявил, когда давал показания в четверг перед комитетом, расследующим побег шести заключенных из тюрьмы Гильбоа в прошлом году.

Об этом пишет Times of Israel.

Охана, который сейчас является депутатом от оппозиции, также упрекнул старших сотрудников Израильской тюремной службы в том, что они слишком боятся критики, чтобы проявлять инициативу, и, по сообщениям, сказал, что те же проблемы существуют и в полиции Израиля.

Амир Охана занимал пост министра общественной безопасности с мая 2020 года по июнь 2021 года и отвечал как за Израильскую тюремную службу, так и за полицию. Бывший министр заявил, что тюремная служба, «с точки зрения организационной культуры, с трудом говорит правду».

Он сказал, что, по его мнению, эта проблема связана с «большим страхом» офицеров говорить правду. Экс-министр полагает, что есть много офицеров, которые достигли высших эшелонов службы не благодаря преданности своей миссии, а скорее «благодаря тому, что не попадали в неприятности» и их имена не попадали в газеты.

Курсор также писал, что министр общественной безопасности признал, что полиция использовала Pegasus без разрешения. Министр общественной безопасности Омер Бар-Лев впервые рассказал о новых сообщениях о том, что израильская полиция без ордера использовала шпионское ПО Pegasus для свержения бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

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