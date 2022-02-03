Министр общественной безопасности признал, что полиция использовала Pegasus без разрешения

Министр общественной безопасности Омер Бар-Лев впервые рассказал о новых сообщениях о том, что израильская полиция без ордера использовала шпионское ПО Pegasus для свержения бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Об этом сообщает Israel National News.

В интервью, которое будет полностью опубликовано в пятницу, Бар-Лев сказал: «Стало ясно то, что были приложения, которые не были одобрены для использования — и они были открыты. То есть один следователь, два, десять , мог зайти в эти приложения, которые были открыты и которые не были разрешены для использования, и посмотреть, какой там был материал».

Барлев пояснил, что некоторые возможности систем Pegasus должны были быть деактивированы, чтобы следователи не могли их использовать. В частности, они включали возможность поиска сообщений, просмотра фотографий и чтения всех других материалов, накопленных на телефоне, до вынесения судебного постановления.

«Положительно то, что благодаря всему этому инциденту полиция и генпрокуратура начали расследование. Я рад, что полиция этого не скрывала и не пыталась скрыть».

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