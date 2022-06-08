Ямина опровергла слухи о своем выходе из коалиции

Слухи о распаде коалиции из-за выхода Нира Орбаха оказались преждевременны. Их опровергли депутаты Ямины. Однако выход Орбаха будет означать, что уже 61 депутат выступает за новые выборы.

Представители оппозиции поспешили намекнуть на скорый распад коалиции, якобы из-за намерения депутата Ямины Нира Орбаха покинуть коалицию, однако офис последнего выступил с опровержением и заявил, что Орбах «не планирует проводить пресс-конференцию».

Выход Орбаха из коалиции означает, что 61 депутат выступает за роспуск Кнессета и проведение новых выборов.

В среду, 8 июня, стали распространяться слухи о распаде коалиции, поскольку ее лидеры не смогли помешать принятию законопроектов о повышении минимальной заработной платы, которые были поддержаны оппозицией.

Перед голосованием высшие должностные лица правительства поклялись не допустить принятия пакета законопроектов.

«Курсор» передавал, что Кнессет утвердил законопроект о повышении минимальной заработной платы. Социально значимый законопроект об увеличении минимального уровня заработной платы прошел в предварительном чтении. Таким образом зарплатный минимум будет повышен до 40 шекелей.

Также мы сообщали, что партия РААМ бросила вызов коалиции, проголосовав за повышение минимальной зарплаты. Принятие в Кнессете в предварительном чтении законопроекта о повышении минимальной заработной платы стало возможным благодаря компромиссу коалиции и оппозиции.

Ранее публиковались данные, что коалиция намерена голосовать против закона о минимальной заработной плате. Вновь политические мотивы могут помешать принять социально значимый закон.