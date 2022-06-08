Ямина опровергла слухи о своем выходе из коалиции

Представители оппозиции поспешили намекнуть на скорый распад коалиции, якобы из-за намерения депутата Ямины Нира Орбаха покинуть коалицию, однако офис последнего выступил с опровержением и заявил, что Орбах «не планирует проводить пресс-конференцию».
Выход Орбаха из коалиции означает, что 61 депутат выступает за роспуск Кнессета и проведение новых выборов.
В среду, 8 июня, стали распространяться слухи о распаде коалиции, поскольку ее лидеры не смогли помешать принятию законопроектов о повышении минимальной заработной платы, которые были поддержаны оппозицией.
Перед голосованием высшие должностные лица правительства поклялись не допустить принятия пакета законопроектов.
«Курсор» передавал, что Кнессет утвердил законопроект о повышении минимальной заработной платы. Социально значимый законопроект об увеличении минимального уровня заработной платы прошел в предварительном чтении. Таким образом зарплатный минимум будет повышен до 40 шекелей.
Также мы сообщали, что партия РААМ бросила вызов коалиции, проголосовав за повышение минимальной зарплаты. Принятие в Кнессете в предварительном чтении законопроекта о повышении минимальной заработной платы стало возможным благодаря компромиссу коалиции и оппозиции.
Ранее публиковались данные, что коалиция намерена голосовать против закона о минимальной заработной плате. Вновь политические мотивы могут помешать принять социально значимый закон.