России катастрофически не хватает вооружения. Кремль уже использует стратегический запас по некоторым видам вооружения, а часть ракет для ударов по Украине отправляет прямо с завода.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Фейсбуке.

Производство вооружения упало по сравнению с довоенным периодом. Однако рф* за счет того, что обходит экономические санкции, еще способна выпускать определенное количество крылатых ракет и другого вооружения, которое используется против Украины, сказал представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

По его информации, в течение двух месяцев россия вывозила артиллерийские боеприпасы 122 мм и 152 мм из Беларуси. Кроме того, по данным военной разведки, продолжаются переговоры рф с другими странами о поставках боеприпасов, ракетного вооружения к РСЗО «Смерч» и «Ураган», а также переговоры россии с Ираном о пополнении запасов баллистических ракет.

«Курсор» сообщал, что Европарламент принял резолюцию, объявляющую рф государством-спонсором терроризма.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!