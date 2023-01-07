Чеченские добровольцы показали, как уничтожают россиян в Бахмуте

Чеченские добровольческие отряды воюют на стороне Украины и активно помогают восстановить целостность этой страны.

В боях за Бахмут в составе Интернационального легиона воюют чеченские добровольцы. Они активно помогают бойцам ВСУ ликвидировать солдат рф* и освобождать украинские земли. Среди них – герой ичкерийского народа Абдул Хаким.

Об этом рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Ранее Хаким руководил группой «Аджнад аль-Кавказ», которая воевала в Сирии против правительства Башара Асада и союзных ему иранских и российских сил. После полномасштабного вторжения рф в Украину эта группа вошла в состав чеченского батальона, который является частью украинского Интернационального легиона.

Хаким говорит, что он и его побратимы хорошо знакомы с «российскими угрозами» и потому готовы помогать украинскому народу противостоять им до победного конца.

Стоит отметить, что еще в конце октября прошлого года украинские парламентарии официально признали, что Чеченская республика Ичкерия временно оккупирована российской федерацией.

«Курсор» писал, что для армии рф задача «минимум» состоит в том, чтобы удержать уже захваченные территории на юге Украины и сохранить сухопутный коридор с аннексированным Крымом, а также попытаться выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.