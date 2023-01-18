Через пару недель станет ясно, выживет ли Украина — президент Польши

В ближайшее время ситуация в Украине может быть критичной из-за сообщений о возможном повторном наступлении рф. Поэтому через несколько недель мировое сообщество поймет, выживет ли Украина.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на Международный форум в Давосе.

Лидер Польши подчеркнул, что российская армия еще не ослабла. Кремль не считает потерь и не ценит жизни своих солдат. А потому готовится к новому наступлению в Украину.

Дуда отметил, что Киеву необходимо предоставить больше танков.

«Через несколько месяцев или недель наступит решающий момент и мы поймем, выживет ли Украина», — заявил он.

Напомним, ранее премьер Нидерландов Марк Рютте сообщил, что следующие шесть недель могут стать весьма критическими для боевых действий в Украине.