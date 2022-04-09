Четверть российских сил, задействованных в Украине, фактически недееспособны — CNN

Об этом сообщает CNN со ссылкой на европейского чиновника.
Известно, что россия стянула около 120 батальонных тактических групп (БТГр) в Украину накануне вторжения. Через шесть недель после начала войны примерно 29 из них вышли из строя.
По словам чиновника, российские войска пытались объединить оставшиеся части БТГр в слаженные боевые отряды, используя остатки двух или трех БТГр, чтобы попытаться создать одну.
При этом пока россия, несмотря на все усилия и заявления в СМИ о том, что операция идет по плану, не может достичь никаких успехов в Украине.
Ранее спикер кремля дмитрий песков в интервью Sky News признал, что россия понесла «значительные потери» своих войск в Украине, назвав это «огромной трагедией» для страны.
Напомним, что мы сообщали о том, что российские оккупанты напали на мирных граждан, которые вышли на протест в Запорожской области. В сети появились жуткие видео из украинского города Энергодар, который захватили россияне. Жители вышли на мирный протест, однако по ним открыли огонь и применили против людей гранаты.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!