Четверть российских сил, задействованных в Украине, фактически недееспособны — CNN

Около четверти российских сил, которые использовались во время полномасштабного вторжения в Украину, стали фактически недееспособными. Это произошло из-за серьезных потерь, плохой материально-технической базы и плохого обеспечения армии рф*.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на европейского чиновника.

Известно, что россия стянула около 120 батальонных тактических групп (БТГр) в Украину накануне вторжения. Через шесть недель после начала войны примерно 29 из них вышли из строя.

По словам чиновника, российские войска пытались объединить оставшиеся части БТГр в слаженные боевые отряды, используя остатки двух или трех БТГр, чтобы попытаться создать одну.

При этом пока россия, несмотря на все усилия и заявления в СМИ о том, что операция идет по плану, не может достичь никаких успехов в Украине.

Ранее спикер кремля дмитрий песков в интервью Sky News признал, что россия понесла «значительные потери» своих войск в Украине, назвав это «огромной трагедией» для страны.

Напомним, что мы сообщали о том, что российские оккупанты напали на мирных граждан, которые вышли на протест в Запорожской области. В сети появились жуткие видео из украинского города Энергодар, который захватили россияне. Жители вышли на мирный протест, однако по ним открыли огонь и применили против людей гранаты.