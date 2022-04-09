Четверть российских сил, задействованных в Украине, фактически недееспособны — CNN

22:40, Сегодня
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Фото: depositphotos.com

Рф втянула в войну основные свои силы, но их действия в Украине показали, что «вторая армия в мире» не способна решать амбициозные задачи. Более того, из-за больших потерь и недостаточного обеспечения многие тактические группы стали недееспособными.

Около четверти российских сил, которые использовались во время полномасштабного вторжения в Украину, стали фактически недееспособными. Это произошло из-за серьезных потерь, плохой материально-технической базы и плохого обеспечения армии рф*.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на европейского чиновника.

Известно, что россия стянула около 120 батальонных тактических групп (БТГр) в Украину накануне вторжения. Через шесть недель после начала войны примерно 29 из них вышли из строя.

По словам чиновника, российские войска пытались объединить оставшиеся части БТГр в слаженные боевые отряды, используя остатки двух или трех БТГр, чтобы попытаться создать одну.

При этом пока россия, несмотря на все усилия и заявления в СМИ о том, что операция идет по плану, не может достичь никаких успехов в Украине.

Ранее спикер кремля дмитрий песков в интервью Sky News признал, что россия понесла «значительные потери» своих войск в Украине, назвав это «огромной трагедией» для страны.

Напомним, что мы сообщали о том, что российские оккупанты напали на мирных граждан, которые вышли на протест в Запорожской области. В сети появились жуткие видео из украинского города Энергодар, который захватили россияне. Жители вышли на мирный протест, однако по ним открыли огонь и применили против людей гранаты.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Тали Малкина
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