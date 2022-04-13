Члены Конгресса изучают сообщения о химической атаке в Украине

Американские законодатели заявили, что против россии будут введены жесточайшие санкции если выяснится, что в Мариуполе или где-либо еще было применено химическое оружие.

Члены Конгресса США заявляют, что администрация Байдена и ее союзники не останутся в стороне, если в войне россии* с Украиной будет использовано химическое оружие.

Законодатели, наблюдающие за развитием событий во время поездки в Польшу, говорят, что США расследуют сообщения о том, что в Мариуполе было сброшено отравляющее вещество. Но они предупреждают, что определение характера атаки в осажденном портовом городе может занять время.

«Мы серьезно относимся к этим сообщениям, и я знаю, что правительство США и другие страны пытаются определить, действительно ли это произошло», — говорит представитель Джейсон Кроу, Д-Коло.

Кроу говорит, что администрация «очень четко дала понять, что не потерпит применения химического оружия».

Законодатели-демократы, все члены Комитета по разведке Палаты представителей, готовятся к возможной длительной войне в Украине. На пресс-брифинге они заявили, что Конгресс рассматривает дальнейшие шаги по отправке дополнительной военной и другой помощи Украине.

Курсор ранее писал, что власти Мариуполя прокомментировали возможную химическую атаку. Заместитель мэра Мариуполя и глава Донецкой ОГА высказали разные версии произошедшего вчера в Мариуполе — один заявил, что это точно была химическая атака, а второй сообщил, что сейчас нельзя точно классифицировать эту атаку как химическую.