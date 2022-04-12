Власти Мариуполя прокомментировали возможную химическую атаку

Заместитель мэра Мариуполя и глава Донецкой ОГА высказали разные версии произошедшего вчера в Мариуполе — один заявил, что это точно была химическая атака, а второй сообщил, что сейчас нельзя точно классифицировать эту атаку как химическую.

Заместитель мэра города Мариуполь, который находится в осаде уже больше месяца, Сергей Орлов подтвердил информацию о химической атаке российских оккупантов на город.

«Мы не можем предоставить более подробную информацию. Но у нас есть подтверждение от военных, что это произошло», – сказал Орлов.

Однако глава Донецкой ОГА заявил, что сейчас слишком рано говорить о том, была ли эта химическая атака или нет.