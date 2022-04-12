Власти Мариуполя прокомментировали возможную химическую атаку

Заместитель мэра города Мариуполь, который находится в осаде уже больше месяца, Сергей Орлов подтвердил информацию о химической атаке российских оккупантов на город.
«Мы не можем предоставить более подробную информацию. Но у нас есть подтверждение от военных, что это произошло», – сказал Орлов.
Однако глава Донецкой ОГА заявил, что сейчас слишком рано говорить о том, была ли эта химическая атака или нет.
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