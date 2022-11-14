Страны G20 согласовали проект заявления по итогам саммита — СМИ

Представители внешнеполитических ведомств стран-участников саммита G20 на Бали (Индонезия) согласовали текст коммюнике для своих лидеров. Преградой являлось преодоление разногласий по поводу того, насколько жестко критиковать россию* за ее войну в Украине.

Отмечается, что на протяжении дня дипломаты искали формулировки, позволяющие провести четкую границу между признанием обеспокоенности действиями россии и требованием уступок от рф.

Как пишет издание, согласованный проект декларации корреспондируется с предыдущей резолюцией ООН, которая также выражала обеспокоенность по поводу агрессии россии и требовала от нее выйти из Украины.

«В то же время, сегодняшний проект заявления G20 отмечает разногласия прежде всего в том, что россия отказывается называть полномасштабное вторжение в Украину войной. При этом некоторые дипломаты предлагали ссылаться «на войну в Украине», а не «на войну россии в Украине», — говорится в статье.

Также было достигнуто соглашение о формулировках, осуждающих любые угрозы использования ядерного оружия, на чем особо настаивали представители США. Упоминался и запрет на использование этого оружия, как заявляла москва, говоря о применении всех имеющихся в ее распоряжении средств для защиты незаконно аннексированных территорий в Украине.

«Несмотря на то, что вопрос вторжения россии в Украину заполнил всю повестку дня саммита, которая до сих пор остается неизвестной, на мероприятии будут обсуждаться также вопросы здравоохранения и изменений климата, о которых было договорено во время прошлогоднего саммита в Риме», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, президент США Джо Байден в понедельник, 14 ноября, встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином на Бали, Индонезия, где проходит саммит G20. Два лидера откровенно рассказали о своих приоритетах и намерениях по целому ряду вопросов.

Байден и Си, в частности, обсудили войну россии* против Украины, а также согласились с недопустимостью применения ядерного оружия.

Также Крсор информировал о том, что международная изоляция россии ускоряется космическими темпами.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!