CNN: Угроза применения ядерного оружия россией существенно выросла

Об этом сообщает CNN.

Издание со ссылкой на сразу несколько высокопоставленных источников пишет, что угроза применения тактического ядерного оружия, безусловно, повысилась. При этом отмечается, что общая оценка ситуации не изменилась, и пока нет никаких признаков того, что россия планирует использовать ядерное оружие в ближайшее время.

Несколько чиновников по обороне США, которые также заявили, что не видят признаков того, что рф перемещает ядерное оружие, заявили, что они верят в возможность США обнаружить движение даже небольших тактических боеголовок.

Также отмечается, что общая оценка правительства США в том, что угроза выше, чем раньше, основывается прежде всего на риторике путина и анализе его мышления на фоне потерь россии в Украине. Но не на любых твердых данных о том, что рф сейчас серьезнее взвешивает ядерный вариант.

Также мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!