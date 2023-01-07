Депутат Ликуда обвинил Нетаниягу в расизме

Депутат «Ликуда» Давид Амсалем жестко раскритиковал Биньямина Нетаниягу и обвинил премьер-министра в расизме.

Об этом сообщает 9-й канал.

Парламентарий, который занял четвертое место на праймериз в партии, во время публичного собрания со своими сторонников заявил, что Нетаниягу не предоставил ему должность спикера Кнессета лишь из-за того, что Амсалем является выходцем из Марокко.

Известно, что в рамках коалиционных переговоров Амсалем хотел получить пост спикера Кнессета либо министра юстиции, но лидер Ликуда принял иное решение. Первую должность Амир Охана, который занял пятую строчку на внутрипартийных выборах, а вторую – победитель праймериз «Ликуда» Ярив Левин. Амсалему предложили некоторые другие должности, но он отказался.

Депутата это обидело и во время встречи со своими сторонниками рассказал, как Нетаниягу объяснил отказ назначить его на должность спикера Кнессета.

«Он начал рассказывать мне истории Алибабы о том, что я буду сводить счеты с оппозицией», – сказал он.

Однако, по мнению Амсалема, ситуация иная. Он утверждает, что получил отказ лишь потому, что является выходцем из Марокко.

По словам обиженного парламентария, это несправедливо. Он добавил, что добивается того, что принадлежит ему по праву.

«И я не прошу того, чего не заслуживаю. Я заслуживаю. Нетаниягу дал должности Левину, Галанту, Эли Коэну. А как же Дэвид Амсалем? Почему, что я сделал? В чем мой грех, и в чем мое преступление? Никто не унизит сефардских евреев, даже премьер-министр от «Ликуда», – сказал он.

Эту ситуацию не обделил вниманием сын Биньямина Нетаниягу Яир, саркастически ответив в Twitter.

«Ведь известно, что Амир Охана — выходец из Польши», – написал он.

«Курсор» сообщал, что Ганц мчится к правительству Нетаниягу.