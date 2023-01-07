Ганц мчится к правительству Нетаниягу – высокопоставленный член коалиции

По словам высокопоставленного представителя коалиции, бывший министр обороны Бени Ганц «мчится к правительству» Биньямина Нетаниягу.

Об этом сообщает Mako.

Вчерашнее заявление министра юстиции Ярива Левина о правовых реформах побудило председателя «Национального единства» Бени Ганца предложить ту же совместную команду, и это не единственное, что он говорит в этом контексте. В процессе беседы об этом он сказал, что «нужно искать спасательный путь вперед».

Утверждается, что Ганца заставляет говорить такие вещи не только попытка остановить реформу, но и голоса, которые он слышит внутри «Национального единства». Такие люди, как Матан Кахане, Шаран Хашакал, Гидеон Саар и Зеев Элькин — люди, которые, возможно, в той или иной степени, были готовы подписаться под каждым словом реформы Левина. Он слышит эти голоса внутри своей партии, и ему нужно сделать какой-то ход, чтобы через несколько месяцев не оказаться без партии.

Это событие имеет и другую сторону, состоящую в Нетаниягу. Вопрос в том, насколько премьер-министр хочет видеть в новом правительстве Ганца. Журналисты пишут, что Нетаниягу хочет, чтобы Ганц был балансом против Итамара Бен-Гвира, чтобы подать последнему сигнал — если тот продолжит свое буйство, то Ганц «разогревается на линиях».

В окружении Ганца отвергают утверждения о возможности войти в правительство.

Ранее Ганц призвал Нетаниягу к формированию многопартийного комитета, который должен обсудить судебную реформу.

«Курсор» сообщал, сколько израильтян считают, что Дери может быть министром.

Помимо этого недавно Ганц заявил, что у Нетаниягу нет права демонтировать правовую систему в Израиле.