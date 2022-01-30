Мандельблит в своих прощальных словах завуалированно упрекнул Нетаниягу

Мандельблит был генеральным прокурором, который предъявил Нетаниягу обвинения в коррупции. Судебное разбирательство по этому делу продолжается до сих пор.

Генеральный прокурор Авихай Мандельблит, срок полномочий которого истекает на этой неделе, в своих прощальных словах завуалированно критикует бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Об этом пишет Times Of Israel.

«Правительство, которое работает над ослаблением верховенства закона или, не дай Бог, действует против верховенства закона, вредит обществу», — сказал Мандельблит министрам кабинета министров перед своим уходом с должности во вторник.

«Были те, кто пытался представить нарушение верховенства закона как идеологический шаг, под заголовком «управление», но снова и снова мы видели, что на самом деле за этими шагами стояло желание продвинуть личные интересы, грубо нарушая принцип общественной лояльности», — добавляет Мандельблит.

Ранее редакция нашего сайта писала, что сторонники Нетаниягу собрали 1 млн шекелей за 3 часа. Нетаниягу, обвиняемый в коррупции по трем делам, включая взяточничество, обвинил правоохранительные органы в подстрекательстве к политически мотивированному «перевороту» вместе с левыми, СМИ, полицией и другими.

Кроме того, Курсор сообщал, что ортодоксальные партии Кнессета, Яадут а-Тора и ШАС, разъяснили, что даже если бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу уйдет из политики, они не войдут в нынешнюю коалицию.

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