Депутат Мерец призывает Ринави Зоаби отказаться от выхода из коалиции

Шаг Ринави Зоаби означает, что большинство членов Кнессета теперь выступают против правительства, которое находится в меньшинстве с 59 местами против 61 места у оппозиции.

Депутат Мерец Яир Голан говорит, что на этой неделе он разговаривал с членом партии Гаидой Ринави Зоаби, и она не сообщила о своем предстоящем решении выйти из Кнесеста.

«Это свидетельствует об отсутствии элементарного понимания политики. Я призываю ее отменить это роковое решение», — цитирует Голана общественная телерадиокомпания «Кан».

Курсор ранее писал, что задержан мужчина, который напал на полицейского на Храмовой горе и скрылся в мечети. В последние недели Иерусалим превратился в пороховую бочку. Палестинские арабы столкнулись с полицией на Храмовой горе, когда праздники Рамадан и Песах привлекли тысячи людей к святым местам.

Также сообщалось, что 14-летняя девочка получила ранения в результате стрельбы в Рахате. Инициативы Авраама, которые отслеживают и проводят кампании против насилия в арабском сообществе, заявили, что в 2021 году в результате насилия и преступлений было убито 125 арабов — рекорд за все время.