Депутат НДИ: Попытка отменить пункт о внуках Закона о возвращении

Лепутат Кнессета от партии Элина Бардач-Ялова считает, что нельзя отменять параграф о внуках Закона о возвращении, который позволяет сыновьям и внукам евреев репатриироваться в Израиле.

«Попытки партий «Ликуд» и «Ционут а-Датит» отменить параграф о внуках Закона о возвращении — это антисемитский и антисионистский шаг, который противоречит всем принципам исторических «Ликуда» и МАФДАЛа, которые стояли у истоков этого закона», — заявила депутат Кнессета от партии «Наш дом Израиль» Элина Бардач-Ялова в ходе своего выступления на конференции Центра иудаизма и государства в институте Хартмана.

«Ни в коем случае нельзя отменять параграф о внуках Закона о возвращении, который позволяет сыновьям и внукам евреев репатриироваться в Израиле. Этот раздел соединяет миллионы людей с еврейским коллективом, и его упразднение является предательством всех тех, кто чувствует себя частью еврейского народа», — указала политик.

Она также процитировала бывшего премьер-министра Израиля Менахема Бегина, который в 1970 году, во время дебатов по Закону о возвращении сказал: «Правда, гиюр должен быть облегчен. Не нам судить о том, что было в прошлых поколениях, есть разные толкования относительно геров. Усложняли, облегчали… Были разные периоды».

По словам парламентария от НДИ, преднамеренное усложнение процедуры гиюра, которое сейчас практикуется, вызывает лишь отчуждение и разлад, поэтому ее необходимо облегчить.

Курсор ранее писал, что в Израиле брак впервые зарегистрирован по видеосвязи. Израильский суд вынес прецедентное постановление — теперь в Израиле может зарегистрировать брак, который ранее не мог быть позволен. Это даст возможность тысячам пар создать семейную ячейку в государстве.