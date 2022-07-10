В Израиле брак впервые зарегистрирован по видеосвязи

Израильский суд вынес прецедентное постановление — теперь в Израиле может зарегистрировать брак, который ранее не мог быть позволен. Это даст возможность тысячам пар создать семейную ячейку в государстве.

Суд в Лоде впервые в истории Израиля распорядился зарегистрировать брак, заключенный по видеосвязи.

За таким решением стоит партия НДИ. Данное постановление позволит многим парам, не имевшим ранее возможности вступить в брак в Израиле, пожениться, не покидая границ государства Израиль.

«Отныне браки, заключенные заграницей, даже если они заключены в дигитальном формате (например, через приложение ЗУМ), будут действительны в Израиле, и Управлением регистрации населения и миграции при МВД будет обязано их зарегистрировать. Вне всяких сомнений – это огромный шаг вперёд», — заявил Алекс Кушнир, депутат от партии НДИ.

Курсор ранее писал, что Еврейское агентство возглавит Дорон Альмог. Новым председателем Еврейского агенства назначен генерал-майор в отставке Дорон Альмог, а председателем попечительского совета — Марк Уилф.

Также сообщалось, что парки и заповедники посетили 90 тысяч туристов. Из-за хорошей погоды большое количество израильтян решили провести Шаббат на природе. В Управлении парков назвали самые популярные среди туристов места.

Кроме того, из-за нехватки патрульных полиция в Израиле будет работать по-новому. Из-за того, что в полиции катастрофически не хватает сотрудников, правоохранители прекратили следить за тем, сколько времени у патрульных уходит на то, чтобы добраться до места преступления.