Депутат Нир Баркат: Евреи имеют право жить где хотят

Нир Баркат считает, что поселение Хомеш нельзя ликвидировать и даже наоборот, в его развитие нужно инвестировать.

В понедельник вечером депутат Нир Баркат (Ликуд) прибыл к палатке протеста, установленной главой регионального совета Самарии Йосси Даганом у здания канцелярии премьер-министра, требуя предотвратить эвакуацию ешивы в Хомеше.

Об этом пишет Arutz Sheva.

«Я пришел, чтобы укрепить вас и ваших друзей в поселении. Я хочу напомнить широкой общественности, что настоящими первопроходцами сегодня являются поселенцы, которые охраняют все части Израиля — от Галилеи до Негева и, конечно, в Иудее и Самарии. Евреи имеют право жить везде в мире, где они хотят», — сказал Баркат.

Он добавил: «Отношение правительства к Хомешу морально некорректно. Невозможно представить себе, что израильское правительство принимает закон, направленный на облегчение жизни арабских жителей, ведущих незаконное строительство, и в то же время выступает против евреев в молодом поселении в Иудее и Самарии. Я призываю израильское правительство отменить решение о сносе Хомеша и инвестировать в укрепление и развитие еврейского поселения в Иудее и Самарии».

Курсор ранее писал, что министр по делам диаспоры Нахман Ша заявил, что ешиву Хомеш нужно оставить нетронутой. Министр по делам диаспоры Нахман Шай в субботу ответил на высказывания заместителя министра экономики Яира Голана, который назвал жителей поселения Хомеш «недолюдьми».

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