Дермер и Ханегби поедут в США, чтобы обсудить иранскую ядерную программу

Для обсуждения прогресса в ядерной программе Ирана и других вопросов безопасности, министр по стратегическим вопросам Рон Дермер и советник по национальной безопасности Цахи Ханегби планируют поездку в Вашингтон в начале следующей недели.

Об этом пишет «Walla«.

Как сообщают два высокопоставленных чиновника из Израиля и США, они проведут встречи с высокопоставленными представителями Белого дома. В рамках своей поездки в Вашингтон, ожидается, что Рон Дермер и Цахи Ханегби проведут встречи с высокопоставленными американскими чиновниками, включая советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана и госсекретаря Энтони Блинкена.

Как пишет издание, Израиль и США крайне обеспокоены резким прогрессом иранской ядерной программы, поэтому Нетаниягу и другие официальные лица Израиля выразили необходимость создать реальную военную угрозу для остановки Ирана. Кроме того, 8 марта министр обороны США Ллойд Остин прибудет в Израиль, где планирует встретиться с премьер-министром Нетаниягу, министром обороны Галантом и президентом Герцогом.

Тем временем министр обороны США Ллойд Остин прибудет в Израиль в рамках усилий США по сдерживанию эскалации на Западном берегу. Визит также предполагает обсуждение действий США и Израиля в отношении Ирана.

Накануне в МАГАТЭ заявили, что Иран обогатил уран почти до уровня, необходимого для разработки ядерного оружия. В январе Тегеран не исключил возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Накануне в МАГАТЭ заявили, что Иран обогатил уран до уровня 84%, что всего на 6% меньше уровня, необходимого для разработки ядерного оружия. В Пентагоне сообщили, что Ирану осталось 12 дней до производства необходимого для одной бомбы количества урана. Американские чиновники утверждают, что «ядерный прогресс Ирана с тех пор, как администрация Трампа вышла из ядерной сделки 2015 года, был экстраординарным». Через полторы недели можно произвести первую бомбу.