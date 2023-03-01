В Пентагоне рассказали, сколько времени осталось Ирану до создания ядерной бомбы

Недавно МАГАТЭ сообщило, что Иран обогатил уран до уровня 84%, что всего на 6% меньше уровня, необходимого для разработки ядерного оружия.

Ирану осталось 12 дней до производства необходимого для одной бомбы количества урана.

Об этом заявил заместитель министра обороны США Колин Кол, пишет портал Israel Info.

Чиновник также сказал, что «ядерный прогресс Ирана с тех пор, как администрация Трампа вышла из ядерной сделки 2015 года, был экстраординарным». Через полторы недели можно произвести первую бомбу.

Недавно Международное агентство по атомной энергии признало, что Иран обогатил уран до уровня 84%, что всего на 6% меньше уровня, необходимого для разработки ядерного оружия. 90% — это уровень, необходимый для разработки ядерного оружия, иранцы больше не смогут заявлять, что это обогащение для исследований.

«Израиль пока не готов атаковать Иран, хотя и обещает. Высокопоставленный чиновник сообщил 13 каналу, что у страны пока нет возможностей для этого, не существует эффективного военного варианта, способного остановить производство иранского ядерного оружия», — говорится в статье.

Ранее Курсор писал, что в МАГАТЭ заявили, что Иран обогатил уран почти до уровня, необходимого для разработки ядерного оружия. В январе Тегеран не исключил возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Как сообщал Курсор, в январе Тегеран не исключил возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия.