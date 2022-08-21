Движение «Свободный Израиль»: Эли Авидар обманывает общественность

16:40, Сегодня
Политика, Новости Израиля
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Фото: Noam Revkin Fenton/Flash90

Движение «Свободный Израиль» обратилось в регистратору партий, уверяя, что Эли Авидар обманывает общественность и незаконно использует название организации.

Представители «Свободного Израиля» обратились в регистратору партий с протестом против регистрации в реестре партии Эли Авидара. По их словам, название партии  путает избирателей и противоречит Закону о партиях. В этом документе четко сказано про запрет на регистрацию партии с названием, которое может ввести общественность в заблуждение.

«Свободный Израиль» отмечает, что их движение никогда не было связано с партией Авидара. А потому это манипуляция, которая наносит ущерб осознанному выбору избирателя.

«Для всех очевидно, что действия бывшего депутата Кнессета Эли Авидара являются попыткой пустить пыль в глаза граждан, заставить спутать созданную недавно партию с организацией, которая действует в общественной сфере вот уже более десятилетия… Свидетельства, представленные нами в заявлении, ясно это показывают, и мы верим, что господину Авидару надлежит выбрать другое название для своей партии, за которым не будет стоять попытка запутать избирателей», —  заявили адвокаты Ран Фельдман и Снир Хадад из адвокатской фирмы Ш. Горовиц заявили от имени «Свободного Израиля».

Свободный Израиль (ивр. ישראל חופשית — «Исраэль хофшит») — израильская некоммерческая организация (общественное движение, созданное активистами партии Мерец), борющаяся за права светского населения в Израиле: общественный транспорт по субботам, гражданские браки и другие демократическое ценности. Движение создано в 2009 году. «Свободный Израиль» декларирует своей задачей соблюдение гражданских прав разных общественных групп, а также борьбу за введение института гражданских браков в Израиле.

Накануне «Курсор» рассказывал также, что Эли Авидар анонсировал закон, по которому выход из партий будет считаться «уголовным преступлением». Авидар заявил в субботу в Нетании, что его партия намерена принять закон, который превращает дезертирство из партий в уголовное преступление.

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Автор материала:
Тали Малкина
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