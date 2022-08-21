Движение «Свободный Израиль»: Эли Авидар обманывает общественность

Представители «Свободного Израиля» обратились в регистратору партий с протестом против регистрации в реестре партии Эли Авидара. По их словам, название партии путает избирателей и противоречит Закону о партиях. В этом документе четко сказано про запрет на регистрацию партии с названием, которое может ввести общественность в заблуждение.

«Свободный Израиль» отмечает, что их движение никогда не было связано с партией Авидара. А потому это манипуляция, которая наносит ущерб осознанному выбору избирателя.

אחיי בני העדה הדרוזית,

נתניהו הונה אתכם היום, וגרם לכך שלא יהיה בן לעדה הדרוזית ברשימת הליכוד לכנסת הבאה. הוא דרך לכם על הכבוד, הטבע שלו לא השתנה. אל תבחרו בו, הצביעו ׳ישראל חופשית דמוקרטית׳! pic.twitter.com/Ae5UHMImpI — Eli Avidar אלי אבידר (@avidareli) August 11, 2022

«Для всех очевидно, что действия бывшего депутата Кнессета Эли Авидара являются попыткой пустить пыль в глаза граждан, заставить спутать созданную недавно партию с организацией, которая действует в общественной сфере вот уже более десятилетия… Свидетельства, представленные нами в заявлении, ясно это показывают, и мы верим, что господину Авидару надлежит выбрать другое название для своей партии, за которым не будет стоять попытка запутать избирателей», — заявили адвокаты Ран Фельдман и Снир Хадад из адвокатской фирмы Ш. Горовиц заявили от имени «Свободного Израиля».

Свободный Израиль (ивр. ישראל חופשית — «Исраэль хофшит») — израильская некоммерческая организация (общественное движение, созданное активистами партии Мерец), борющаяся за права светского населения в Израиле: общественный транспорт по субботам, гражданские браки и другие демократическое ценности. Движение создано в 2009 году. «Свободный Израиль» декларирует своей задачей соблюдение гражданских прав разных общественных групп, а также борьбу за введение института гражданских браков в Израиле.

Накануне «Курсор» рассказывал также, что Эли Авидар анонсировал закон, по которому выход из партий будет считаться «уголовным преступлением». Авидар заявил в субботу в Нетании, что его партия намерена принять закон, который превращает дезертирство из партий в уголовное преступление.