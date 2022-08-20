Запрет покидать партии: Эли Авидар рассказал о своих планах

Лидер партии «Свободный Израиль» сообщил о перспективах своей политики в случае победы на выборах и рассказал о намерении уголовно преследовать за выход из партий.

Эли Авидар, организовавший партию партии «Свободный Израиль», анонсировал закон, по которому выход из партий будет считаться «уголовным преступлением».

Авидар заявил в субботу в Нетании, что его партия намерена принять закон, который превращает дезертирство из партий в уголовное преступление.

«В первые три месяца мы примем закон, который превращает дезертирство из партий в уголовное преступление», — сообщил он.

«Не исключено, что прецедент как с Сильман может иметь место в будущем, — опасается Авидар. — Мы нацелены на изменение системы управления и формирование стабильного и функционирующего правительства, которое будет заниматься проблемами израильского общества».

Рассказывая о будущих политических перспективах, Авидар заявил: «Мы за профсоюзы. Однако мы не попадем в ту же ловушку, что и Буги Яалон, Офер Шелах и Рон Хулдай. В случае, если унификации не будет, будем идти до конца. За нас проголосуют избиратели, разуверившиеся в других партиях и блоках».

Ранее «Курсор» писал про Эли Авидара: Даже если у меня не будет шансов преодолеть порог, я не выйду из гонки.

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