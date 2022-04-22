Джонсон: Великобритания возобновит работу посольства в Киеве на следующей неделе

За несколько дней до полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину, британское посольство переместило своих сотрудников в город Львов.

Великобритания планирует возобновить работу своего посольства в столице Украины Киеве на следующей неделе, заявил премьер-министр Борис Джонсон в пятницу во время двухдневного визита в Индию.

В феврале, за несколько дней до вторжения россии* в Украину, британское правительство заявило, что его посольство в Киеве временно переезжает. Сотрудники на данный момент работают в офисе посольства в городе Львов.

Курсор ранее писал, что США выделили пол миллиарда долларов на экономическую помощь Украине. Соединенные Штаты предоставят Украине новую помощь в размере 500 миллионов долларов, чтобы помочь правительству в Киеве продолжать выплачивать зарплаты, пенсии и предоставлять услуги, сообщил представитель Казначейства.

Также сообщалось, что эксперт оценил вероятность запуска ядерных ракет россией. Эксперт уверен, что россия не сможет скрыть подготовку к нанесению ядерного удара. Ее смогут заметить Западные разведслужбы, а потому у всех убудет время подготовиться.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!