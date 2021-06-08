Эдельштейн: Нетаниягу нужно заменить

Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн сообщил высокопоставленным членам «Ликуда», что намерен баллотироваться в лидеры партии против премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Согласно отчету, Эдельштейн в закрытых беседах заявил, что «Нетаниягу необходимо заменить». В последние дни он также встречался с видными активистами партии и просил их поддержки.

Имя Эдельштейна не раз всплывало в качестве будущего кандидата в президенты, но теперь, похоже, он поменял направление.

В канцелярии министра здравоохранения заявили: «Общая задача всех нас — помешать правительству, которое полагается на голоса Исламского движения. Министр здравоохранения имеет тенденцию информировать общественность своим собственным голосом, а не через анонимные источники относительно важных решений».

В мае Kan 11 News опубликовал, что министр финансов Исраэль Кац внес предложение, согласно которому Нетаниягу позволит Центральному комитету «Ликуда» избрать временного кандидата на пост премьер-министра в течение года.

Предложение министра финансов, которое было представлено как решение проблемы неспособности Нетаниягу сформировать правительство, вызвало резкую критику в Ликуде и было отклонено.

Ранее Курсор сообщал, что депутат Ликуда заявил, что Нетаниягу уже начал борьбу за смену правительства. Давид Битан заявил, что Нетаниягу уже смирился с тем, что Ликуд будет находиться в оппозиции и уже предпринимает шаги для того, чтобы помешать формированию правительства Лапида.