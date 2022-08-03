Эдельштейн рассказал, хотят ли ему отомстить за критику Нетаниягу

Юлий Эдельштейн призывает сосредоточить энергию на увеличении силы правых, а также избегает вопросов о сотрудничестве с новой партией «Руах Цианот».

Член Ликуда Юлий Эдельштейн, который решил не участвовать в праймериз партии против Биньямина Нетаниягу, не опасается, что кто-то попытается отомстить ему за критику Нетаниягу в прошлом.

«Никто не пытается избавиться от меня политически, — сказал Эдельштейн в интервью радиостанции «Галей Захаль». — Любое решение членов Ликуда будет приемлемо для меня. Я еще не видел ни одного случая гнева по отношению ко мне, и я доверяю мудрости масс».

Эдельштейн также сказал, что он хотел бы приложить больше усилий для обеспечения подлинного большинства правых на выборах в Кнессет 25-го созыва, а не просто говорить о 61 месте в Кнессете, которое уже есть у правого блока.

На вопрос, будет ли его партия сотрудничать с новой партией «Руах Цианот», возглавляемой министром внутренних дел Айелет Шакед и министром связи Йоазом Хенделем, Эдельштейн ответил: «Шакед все еще министр, который опирается на Исламское движение, а это вещи, которые не подходят для правых».

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что, согласно новому опросу, блок во главе с Нетаниягу сможет получить большинство. Опрос Института Директ Фолз, опубликованный сегодня вечером (воскресенье), за 93 дня до Дня избирателя, показывает, что если бы выборы состоялись сегодня, блок оппозиционных партий получил бы 61 место и сумел бы сформировать правое правительство.