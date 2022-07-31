Новый опрос: Блок во главе с Нетаниягу сможет получить большинство

По имеющимся данным, блоку партий в нынешней коалиции не удается сформировать правительство, даже если «Лапид и компания» опирается на Объединенный список.

Опрос Института Директ Фолз, опубликованный сегодня вечером (воскресенье), за 93 дня до Дня избирателя, показывает, что если бы выборы состоялись сегодня, блок оппозиционных партий получил бы 61 место и сумел бы сформировать правое правительство.

Данные опроса показывают, что «Ликуд» получает 34 мандата, а «Еш Атид» — 21.

Новая партия Саара и Ганца получает 13 мест, Религиозная сионистская партия — 11, ШАС — 9 и «Яадут а-Тора» — 7.

Партия «НДИ» получает 6 мандатов, партия «РААМ» — 5, как и Объединенный список, который также получает 5 мест.

Авода получает 5 мандатов, а МЕРЕЦ- 4. Согласно этому опросу, партия «Руах Цианот» во главе с Айелет Шакед не преодолевает избирательный порог.

Как уже упоминалось, согласно данным, блок оппозиционных партий получает ровно 61 мандат, коалиционный блок — 54.

«Курсор» писал о скандале в правительстве: Шакед резко раскритиковала решение юрисконсульта. Шакед выступила с критикой юридического запрета соглашения о строительстве поселения в районе Нетивота. По ее словам, это ломает работу всех структур.

Наш сайт сообщал, что Шакед намекнула, что не против объединиться с Ликудом. Айелет Шакед выступает против узкого правительства из 61 депутата. Зато она готова объединиться с партией Нетаниягу, как с явным фаворитом предстоящих выборов.