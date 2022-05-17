Экс-глава Моссада: Израиль должен решить, останется ли он еврейским государством

Тамир Пардо заявил, что уже через тридцать лет государственная структура может выглядеть совсем иначе и неясно, останется ли Израиль еврейским демократическим государством.

Бывший глава Моссада Тамир Пардо выступил с суровым предупреждением о будущем страны, заявив, что Израиль должен провести сложную дискуссию о том, как он хочет решить проблему контроля над миллионами палестинцев на протяжении десятилетий.

«Что будет здесь через 30 лет?» спросил Пардо на симпозиуме в Университете Райхмана в Герцлии. «Ответ не ясен. Израиль… может принять решение об одном государстве. Немыслимо, чтобы кто-то согласился жить без прав на территории, на которой он проживает. Мы можем решить, что хотим одно государство — для кого-то это будет концом сионистской мечты, а для кого-то — исполнением мечты».

Пардо возглавлял Моссад с 2011 по 2016 год.

«Мы не одни на этой территории, — продолжает он, — и думать, что кто-то убежит — мы видим на протяжении 74 лет, что этого не произойдет. Мы должны начать разговор — чего мы хотим, еврейского демократического государства с твердым большинством? Или государство другого типа, в котором мы будем в меньшинстве?».

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