Экс-командующий войсками США заявил, что россия уже израсходовала наступательный потенциал

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что российская армия израсходовала наступательный потенциал. При этом он отметил, что у войск рф* все еще есть преимущество в артиллерии и РСЗО. И за это преимущество приходится платить большую цену украинцам.

Об этом он сказал в интервью для «Хроник войны».

При этом, по его словам, преимущество в артиллерии и РСЗО — последнее, что осталось у россиян. У них нет больше возможности продолжать идти вперед. Их солдаты обессилены, их логистика нарушается, отметил Ходжес.

По его мнению, до конца августа или даже раньше российские вооруженные силы «не способны будут ни на что, кроме артиллерийского обстрела».

Он также выразил надежду, что уже в июле мы увидим в действии артиллерию и РСЗО, которые предоставляются Западом украинским силам.

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