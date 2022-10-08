Эксперт раскрыл, что будет с россиянами на юге Украины после подрыва Крымского моста

Россия потеряла прямое сообщение с Южным плацдармом, что создаст захватчикам немало проблем и наверняка усложнит удержание захваченных ими ранее территорий.

После утренних взрывов на Крымском мосту группировка войск рф* на Южном плацдарме в Украине остается без круглосуточного оборота средствами снабжения.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

По его словам, после подрыва приостанавливается поставка материально-технического обеспечения по железной дороге из россии, транзитом через Крым на Южный плацдарм.

По его словам, железнодорожное сообщение для снабжения оккупантами своих подразделений было у рф в приоритете.Без железнодорожного сообщения они не способны эффективно снабжать свои войска, заявил Коваленко.

По его словам, сейчас события принимают «преинтереснейший оборот с таким элементом как – форсаж!».

«Курсор» писал ранее, что Евросоюз отреагировал на аннексию путиным захваченных украинских территорий, а также его ядерные угрозы, утвердив новый пакет санкций. Согласно документу, потери российской экономики составят не менее 7 млрд евро.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!