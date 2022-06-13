Эксперты назвали новую «сакральную дату» для путина в войне против Украины

Ранее подобной «сакральной» датой для Путина называли 9 мая. Но, поскольку власти рф очень переоценили свою армию, то теперь дата отодвигается аж до декабря.

Всем известно, что российский диктатор путин* очень любит сакральные даты, юбилеи и так далее. И именно к ним н старался привязать громкие победы в Украине, вот только вместо побед получились огромные потери. Но, несмотря на это, кремль все еще хочет захватить Украину. Теперь стала известная очередная сакральная дата, к которой диктатор может попытаться завершить активную фазу войны против Украины — 24 декабря.

Такое мнение высказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун, пишет сайт «Сегодня«.

24 декабря -это столетие Советского Союза, дата, к которой россияне хотят что-то концептуально сделать — или объединить эти земли под каким-то одним флагом, или сделать какое-то мощное мероприятие в москве, так же всех пригласив.

Как прогнозирует Ягун, для путина и к этой дате мало что изменится, ведь ВСУ не позволят отобрать украинские земли. Кроме того, у украинцев есть свои красивые даты — например, 24 августа — 31 год восстановления независимости. К этой дате было бы «красиво» выгнать российских захватчиков.

«Курсор» сообщал ранее, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!