Танки рф, которые сейчас находятся в Украине, сильно истощены. Это связано с тем, что россия не смогла установить и должным образом применить существующую динамическую защиту.

Армия россии становится все менее эффективной, а ее техника — устаревшая и очень уязвима.

Об этом рассказал в эфире проекта FreeДом военный эксперт Александр Коваленко.

Он рассказал, что российские силы не исправили культуру плохого пользования динамической защитой со времен Первой чеченской войны. На сегодня у военно-промышленного комплекса рф* нет опыта создания полноценных высокотехничных, высокотехнологичных боеприпасов западного образца.

По его словам, противотанковый комплекс «Джавелин», который используют ВСУ, нивелирует абсолютно любую динамическую защиту, к чему российская сторона никак не готова.

Также отмечается, что большинство танковых экипажей нуждаются в боевой дисциплине и обучению. У многих российских экипажей сейчас имеется недобор по личному составу.

Также мы сообщали, что в Кремле продолжают искать преемника путину: возможны два сценария. Пострадавшие от западных санкций представители российской элиты рассматривают кандидатуры для возможной замены российского диктатора, который принес стране статус изгоя и критично подорвал экономику.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!