Армия россии становится все менее эффективной, а ее техника — устаревшая и очень уязвима.
Об этом рассказал в эфире проекта FreeДом военный эксперт Александр Коваленко.
Он рассказал, что российские силы не исправили культуру плохого пользования динамической защитой со времен Первой чеченской войны. На сегодня у военно-промышленного комплекса рф* нет опыта создания полноценных высокотехничных, высокотехнологичных боеприпасов западного образца.
По его словам, противотанковый комплекс «Джавелин», который используют ВСУ, нивелирует абсолютно любую динамическую защиту, к чему российская сторона никак не готова.
Также отмечается, что большинство танковых экипажей нуждаются в боевой дисциплине и обучению. У многих российских экипажей сейчас имеется недобор по личному составу.
Также мы сообщали, что в Кремле продолжают искать преемника путину: возможны два сценария. Пострадавшие от западных санкций представители российской элиты рассматривают кандидатуры для возможной замены российского диктатора, который принес стране статус изгоя и критично подорвал экономику.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!