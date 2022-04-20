Эрдоган: напряженность в Иерусалиме не повлияет на отношения с Израилем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сближение Анкары с Иерусалимом будет продолжаться, несмотря на напряженность вокруг Храмовой горы.
Эрдоган заявил, что Турция продолжит протестовать против действий Израиля на Храмовой горе, почитаемой мусульманами как комплекс мечети Аль-Акса, но это не будет иметь прямого влияния на дипломатические отношения между странами.
«Ясно, что путь к эффективной защите палестинского дела — это разумные, последовательные и сбалансированные отношения с Израилем», — сказал он законодателям в парламенте.
Эта речь знаменует собой серьезное изменение по сравнению с предыдущими годами, когда Турция ухудшала отношения с Израилем в знак протеста против действий в Иерусалиме, в Иудее и Самарии, а также в Газе.
Во вторник Эрдоган поговорил с президентом Ицхаком Герцогом о насилии, а затем опубликовал заявление, в котором выразил обеспокоенность, но не обвинил руководство Израиля и был свободен от большей части огненной риторики, использовавшейся в прошлом.
Курсор ранее писал, что стали известны подробности телефонного разговора Герцога и Эрдогана. Президент Турции провел телефонный разговор с Ицхаком Герцогом, в котором поздравил всех израильтян с Песахом, однако выразил озабоченность по поводу беспорядков на Храмовой горе.