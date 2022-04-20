Эрдоган: напряженность в Иерусалиме не повлияет на отношения с Израилем

Реджеп Тайип Эрдоган выступил перед парламентом своей страны и заявил, что Турция не будет ухудшать отношения с Израилем. «Путь к эффективной защите палестинского дела — это разумные, последовательные и сбалансированные отношения с Израилем».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сближение Анкары с Иерусалимом будет продолжаться, несмотря на напряженность вокруг Храмовой горы.

Эрдоган заявил, что Турция продолжит протестовать против действий Израиля на Храмовой горе, почитаемой мусульманами как комплекс мечети Аль-Акса, но это не будет иметь прямого влияния на дипломатические отношения между странами.

«Ясно, что путь к эффективной защите палестинского дела — это разумные, последовательные и сбалансированные отношения с Израилем», — сказал он законодателям в парламенте.

Эта речь знаменует собой серьезное изменение по сравнению с предыдущими годами, когда Турция ухудшала отношения с Израилем в знак протеста против действий в Иерусалиме, в Иудее и Самарии, а также в Газе.

Во вторник Эрдоган поговорил с президентом Ицхаком Герцогом о насилии, а затем опубликовал заявление, в котором выразил обеспокоенность, но не обвинил руководство Израиля и был свободен от большей части огненной риторики, использовавшейся в прошлом.

Курсор ранее писал, что стали известны подробности телефонного разговора Герцога и Эрдогана. Президент Турции провел телефонный разговор с Ицхаком Герцогом, в котором поздравил всех израильтян с Песахом, однако выразил озабоченность по поводу беспорядков на Храмовой горе.