Эрдоган предложил путина встречу с Зеленским

Отвечая на вопросы о ситуации с отгрузкой зерна из украинских портов, Эрдоган отметил, что в настоящее время в очереди находится около 20 судов.

Во время встречи с президентом россии владимиром путиным* в Сочи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил его на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я подчеркиваю, что в войне не будет победителя. Несмотря на трудности на местах, я твердо верю, что кризис будет разрешен за столом переговоров. Я еще раз напомнил господину путину, что мы принимаем его встречу с господином Зеленским. Мы будем продолжать развивать наш диалог с россией во всех областях для продвижения регионального и глобального мира», — сказал он.

Эрдоган также подтвердил, что достиг договоренности с путиным об оплате российского газа в рублях.

«Курсор» писал, что главу россии владимира путина могут сместить с должности, когда украинские военные освободят Херсон.

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