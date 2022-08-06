Эрдоган предложил путина встречу с Зеленским

Во время встречи с президентом россии владимиром путиным* в Сочи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил его на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Я подчеркиваю, что в войне не будет победителя. Несмотря на трудности на местах, я твердо верю, что кризис будет разрешен за столом переговоров. Я еще раз напомнил господину путину, что мы принимаем его встречу с господином Зеленским. Мы будем продолжать развивать наш диалог с россией во всех областях для продвижения регионального и глобального мира», — сказал он.
Эрдоган также подтвердил, что достиг договоренности с путиным об оплате российского газа в рублях.
«Курсор» писал, что главу россии владимира путина могут сместить с должности, когда украинские военные освободят Херсон.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!