Эрдоган сообщил группе еврейских лидеров о планах посетить Израиль, – СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Израиль. Об этом он якобы сообщил группе еврейских лидеров в Нью-Йорке, где на этой неделе Генеральная Ассамблея ООН собрала дипломатов из разных стран мира.

При этом он не указал конкретные даты для своего визита. Присутствующие в зале лидеры американских еврейских организаций отметили, что на данный момент заявление является самым явным признаком того, что он готов перезагрузить давние проблемные отношения.

Об этом 22 сентября сообщил Еврейскому телеграфному агентству участник встречи.

Представители Турции и Израиля в прошлом месяце объявили, что планируют полностью восстановить дипломатические отношения, которые были прерваны с 2010 года. Тогда Израиль совершил смертоносный рейд на турецкое судно, пытавшееся прорвать блокаду сектора Газа. Президент Израиля Исаак Герцог посетил Турцию в марте, а глава израильского правительства Яир Лапид в один из последних дней своего пребывания на посту внешнедипломатического ведомства осуществил поездку в июне.

Встреча в Нью-Йорке была организована Эзрой Фридлендером и его Friedlander Consulting Group, лоббистской организацией, которая работает в основном с ортодоксальными еврейскими группами. Компания считает турецкое правительство одним из своих клиентов.

Это не первое мероприятие президента Турции с еврейскими лидерами за последний год. В ноябре он приветствовал делегацию раввинов из исламских стран в своем дворце в Анкаре. Стороны обсудили будущее еврейской жизни в мусульманском мире. Критики утверждают, что Эрдоган использовал свои потепление в отношениях с еврейскими общинами, чтобы отвлечь внимание от ухудшения ситуации с правами человека в Турции и избавиться от репутации антисемитизма. Официальных заявлений о будущем визите в Израиль со стороны представителей турецких властей пока не поступало.

Ранее «Курсор» сообщал, что палестинский лидер Абу Мазен провел встречу с Эрдоганом во время своего второго визита в Турцию. Президент принял его на официальной церемонии в Анкаре.