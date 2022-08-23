В сети показали, как Эрдоган принял Аббаса в Анкаре

Президент Турции Эрдоган принял Абу Мазена на официальной церемонии в Анкаре. Глава Палестинской автономии вылетел в Турцию с трехдневным визитом.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна представит нового посла в Израиле в «ближайшие дни», и поддержал возобновление полных дипломатических отношений с еврейским государством, заявив, что палестинцы выступают за этот шаг.
Эрдоган, вероятно, стремился нормализовать отношения с Израилем, чтобы уменьшить растущую политическую и экономическую изоляцию Турции. Турецкая валюта резко упала в последние годы, в результате чего Турция переживает экономические потрясения, тем временем выборы намечены на 2023 год.
Ранее Курсор писал, что состоялся разговор президента Герцога с Эрдоганом: о чем говорили главы государств.
Кроме этого, Яир Лапид заявил, что Израиль и Турция вернутся к полной нормализации отношений.
Напомним, что Турция и Израиль объявят о возобновлении отношений.