В сети показали, как Эрдоган принял Аббаса в Анкаре

Палестинский лидер встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом во время своего второго визита в Турцию за год.

Президент Турции Эрдоган принял Абу Мазена на официальной церемонии в Анкаре. Глава Палестинской автономии вылетел в Турцию с трехдневным визитом.

נשיא טורקיה ארדואן מקבל את אבו מאזן בטקס רשמי באנקרה. ראש הרשות הפלסטינית נחת בטורקיה לביקור בן 3 ימים@coren_ido pic.twitter.com/SGIJ1ufr7L — כאן חדשות (@kann_news) August 23, 2022

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна представит нового посла в Израиле в «ближайшие дни», и поддержал возобновление полных дипломатических отношений с еврейским государством, заявив, что палестинцы выступают за этот шаг.

Эрдоган, вероятно, стремился нормализовать отношения с Израилем, чтобы уменьшить растущую политическую и экономическую изоляцию Турции. Турецкая валюта резко упала в последние годы, в результате чего Турция переживает экономические потрясения, тем временем выборы намечены на 2023 год.

Ранее Курсор писал, что состоялся разговор президента Герцога с Эрдоганом: о чем говорили главы государств.

Кроме этого, Яир Лапид заявил, что Израиль и Турция вернутся к полной нормализации отношений.

Напомним, что Турция и Израиль объявят о возобновлении отношений.