В сети показали, как Эрдоган принял Аббаса в Анкаре

19:09, Сегодня
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Фото: wikimedia.org

Палестинский лидер встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом во время своего второго визита в Турцию за год.

Президент Турции Эрдоган принял Абу Мазена на официальной церемонии в Анкаре. Глава Палестинской автономии вылетел в Турцию с трехдневным визитом.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна представит нового посла в Израиле в «ближайшие дни», и поддержал возобновление полных дипломатических отношений с еврейским государством, заявив, что палестинцы выступают за этот шаг.

Эрдоган, вероятно, стремился нормализовать отношения с Израилем, чтобы уменьшить растущую политическую и экономическую изоляцию Турции. Турецкая валюта резко упала в последние годы, в результате чего Турция переживает экономические потрясения, тем временем выборы намечены на 2023 год.

Ранее Курсор писал, что состоялся разговор президента Герцога с Эрдоганом: о чем говорили главы государств.

Кроме этого, Яир Лапид заявил, что Израиль и Турция вернутся к полной нормализации отношений.

Напомним, что Турция и Израиль объявят о возобновлении отношений.

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Автор материала:
Ирен Давид
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