Эрдоган: Турция не может отказаться от газа рф

В то же время он отметил, что с Украиной был установлен ряд партнерских отношений в продовольственном секторе и что они будут продолжены в будущем.

Турция не должна отказываться от российского газа и не должна разрывать связи с президентом россии владимиром путиным*, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Что касается войны с россией и Украиной, то, конечно, мы сейчас проводим сбалансированную политику в отношении как россии, так и Украины. И в этой сбалансированной политике, конечно, у меня нет намерения разрывать отношения ни с господином путиным, ни с господином Зеленским», — сказал он.

Эрдоган отметил, что продолжит телефонные переговоры с президентами обеих стран.

«Турция будет продолжать их, потому что начало новой мировой войны не принесет ничего хорошего ни нашему региону, ни всему миру. Тем не менее, мы поддерживаем отношения с обеими сторонами. У нас есть ядерный проект с россией в Аккую. Надеюсь, мы закончим его и откроем в следующем году. Опять же, где мы берем 50% газа, который мы используем сейчас? Из россии. Для нас это стратегически важные отношения. И мы не можем разорвать эти связи», — сказал президент Турции.

«Курсор» ранее передавал о мести партизанов: оккупированные россией Мелитополь и Херсон не сдаются. Партизанское движение на оккупированной россией* территории юго-востока Украины проводит диверсии в тылу врага: взрывает мосты, уничтожает оккупантов, поддерживает местное население.

Также мы передавали, что солдаты рф покупают справки и даже ложатся в психушки, чтобы не служить — перехват разговора.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!