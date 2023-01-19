ЕС обещает привлечь как можно больше стран для изоляции россии

Европейский Союз начал консультации по десятому пакету санкций и хочет привлечь как можно больше стран к тому, чтобы изолировать россию* еще больше.

Об этом заявил Президент Европейского совета Шарль Мишель во время совместной с Президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что санкционные меры уже отразились на экономике рф. Шарль Мишель подчеркнул, что после девяти пакетов санкций нужен новый десятый пакет, чтобы закрепить успех. Президент Евросовета добавил, что обсуждал с Владимиром Зеленским необходимость ввести санкции против пропагандистов.

Мишель также отметил важность не только поддержания давления на кремль, но и его усиления.

«Курсор» писал ранее, что армия российской федерации несет на фронте в Украине большие потери и сейчас перешла в оборонительную позицию, поскольку не имеет наступательного потенциала. Из-за неудач оккупантов в стране-агрессоре возрастает недовольство «верхушкой» власти, а российская элита и вовсе начала создавать частные армии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!