ЕС призывает Иран воспользоваться «возможностью» отмены США некоторых санкций

Европейские участники ядерных переговоров с Ираном призывают его воспользоваться «возможностью» отмены США некоторых санкций в отношении атомной программы Ирана в попытке вернуть Тегеран обратно в ядерную сделку 2015 года.
Об этом пишет Times Of Israel.
«Это должно облегчить технические обсуждения, необходимые для поддержки переговоров о возвращении JCPOA в Вене», — говорится в совместном заявлении переговорщиков из Великобритании, Франции и Германии.
«Мы призываем Иран воспользоваться этой возможностью. У нас осталось очень мало времени, чтобы успешно завершить переговоры по JCPOA».
«Это поможет ускорить восстановление #JCPOA и взаимное возвращение #США и #Ирана к соблюдению сделки 2015 года. Это также можно рассматривать как свидетельство того, что #ViennaTalks вступили в заключительную стадию», — пишет он в Twitter.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Израиль предотвратил попытку Ирана завербовать граждан в качестве шпионов.
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