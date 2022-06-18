ЕС: россия подвергает мир риску голода

Жозеп Боррель заявил, что крайне важно разрешить возобновление украинского экспорта морским транспортом. Также он обвинил россию в использовании зерна для «шантажа» всех, кто «противостоит ее агрессии».

Россия подвергает мир риску голода своей блокадой поставок украинского зерна и ограничениями на собственный экспорт, заявил в субботу глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель.

Угроза продовольственной безопасности и «битва нарративов» с россией* по поводу санкций, введенных Западом против Москвы из-за Украины, будут доминировать на переговорах министров иностранных дел Европейского союза в Люксембурге в понедельник.

«Мы готовы работать с ООН и нашими партнерами, чтобы предотвратить любое нежелательное воздействие на глобальную продовольственную безопасность», — заявил Боррелл.

«Сознательный политический выбор россии заключается в том, чтобы сделать экспорт зерна оружием и использовать его как инструмент шантажа против любого, кто выступает против ее агрессии в Украине», — сказал Боррелл.

«Россия превратила Черное море в зону боевых действий, блокируя поставки зерна и удобрений из Украины, а также нанося ущерб российскому торговому судоходству. Россия также применяет квоты и налоги на экспорт зерна», — добавил он.

Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

Курсор сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!