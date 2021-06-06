Еще один депутат Ямины заявила об угрозах в свой адрес

Депутат Ямины Идит Сильман направила обращение руководителю охраны Кнессета с просьбой предоставить ей охрану в связи с поступающими в ее адрес угрозами.

При этом Сильман заявила, что чувствует, как за ней проводится слежка.

Об этом сообщает телеканал Kan.

«На дороге есть машина, которая преследует меня. Я хотела бы знать, что, по-вашему, я могу сделать. Они едут за мной от моего дома и следят за мной, куда бы я ни пошла», – написала Сильман в группе партии Ямина в WhatsApp.

Из-за угроз и слежки депутат Ямины решила пока не водить своего ребенка в школу.

Сторонники правых партий 5 июня провели акцию протеста у дома Сильман, обвиняя ее в краже голосов партий правого блока.

На сегодня также запланировано совещание представителей Ямины, которое пройдет в доме руководителя фракции Нафтали Беннета.

Ранее Курсор сообщал, что депутат МЕРЕЦ вынуждена была покинуть дом из-за угроз правых активистов.

Мансур Аббас сделал неожиданное признание о переговорах с Нетаниягу.

Мансур Аббас рассказал, почему присоединился к Лапиду и Беннету. Аббас заявил, что «он — часть палестинского народа и что он будет делать все, на благо арабских жителей Израиля».

Аббас Беннет объяснил решение о коалиции с Лапидом. В интервью журналистам канала Беннет сообщил, что его партия была единственной, не выступавшей против премьер-министра Биньямина Нетаниягу, но и не поддерживающей его.