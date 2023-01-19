Европарламент одобрил трибунал путину и лукашенко

Все высшие руководители россии и Беларуси должны быть привлечены к ответственности, считают евродепутаты.

Европейский парламент большинством голосов принял резолюцию в поддержку создания международного трибунала для расследования преступлений страны-агрессора россии* и Беларуси, включая их высшее руководство.

Об этом сообщается на сайте ЕП.

За этот документ проголосовали 472 евродепутата, против – лишь 19, воздержались 33 политика.

Парламент заявил, что зверства, совершенные российскими войсками в Буче, Ирпене и многих других украинских городах, свидетельствуют о жестокости войны и подчеркивают важность скоординированных международных действий для привлечения виновных к ответственности в соответствии с международным правом.

Также этим документом депутаты Европарламента призвали ЕС в тесном сотрудничестве с Украиной и международным сообществом добиваться создания специального международного трибунала для судебного преследования политического и военного руководства рф и ее союзников.

Депутаты Европарламента утверждают, что создание трибунала заполнит вакуум в международном уголовном правосудии и дополнит следственные усилия Международного уголовного суда, поскольку в настоящее время он не может расследовать преступление агрессии, когда оно касается Украины.

Депутаты Европарламента подчеркивают, что трибунал должен обладать юрисдикцией для расследования не только действий путина и руководства россии, но также александра лукашенко и его приспешников в Беларуси.

Они также подчеркивают, что подготовительная работа ЕС по созданию специального трибунала должна начаться немедленно и должна быть сосредоточена на создании механизмов для суда в сотрудничестве с Украиной. Украинские и международные органы должны получить поддержку в обеспечении доказательств, которые будут использоваться в будущем.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!